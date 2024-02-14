Военкор RT рассказал о бойце Бутане, который добровольно стал штурмовиком
Бутан — командир взвода 1430-го гвардейского полка. На первом же боевом задании его подразделение попало под огонь противника: вражеский дрон-камикадзе попал в блиндаж, где находились российские бойцы.
Как рассказал военный, ВСУ «кошмарили» его группу двое суток, но бойцы Бутана выстояли и выполнили поставленные задачи.
Во время одной из вылазок боевой товарищ Бутана обнаружил памятник советским воинам, сражавшимся в Великой Отечественной войне, — он был свален вместе со строительным мусором. Бойцы вывезли монумент на базу, отреставрировали его и установили. Их сослуживец, который нашёл памятник, позже погиб.
Дома Бутана ждут жена и маленький сын. Супруга была в шоке, когда муж ушёл в зону СВО: ребёнок родился всего за пять месяцев до этого. Его первые шаги военный увидел на видео с телефона.