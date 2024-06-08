RT в Telegram
Подпишись

МВД: в Подмосковье при наезде авто на остановку погиб подросток, один пострадал

Короткая ссылка
В Московской области подросток погиб, ещё один госпитализирован из-за наезда автомобиля на остановку общественного транспорта.
МВД: в Подмосковье при наезде авто на остановку погиб подросток, один пострадал
  • РИА Новости

Об этом информирует ГУ МВД по региону в Telegram.

Отмечается, что водитель, управляя авто марки Maserati, не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта, на которой стояли двое подростков.

«Мальчик 2011 года рождения погиб, мальчик 2014 года рождения госпитализирован», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее в результате столкновения КамАЗа с рейсовым автобусом в Ломоносовском районе Ленобласти пострадали около десяти человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить