МВД: в Подмосковье при наезде авто на остановку погиб подросток, один пострадал
- РИА Новости
Об этом информирует ГУ МВД по региону в Telegram.
Отмечается, что водитель, управляя авто марки Maserati, не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта, на которой стояли двое подростков.
«Мальчик 2011 года рождения погиб, мальчик 2014 года рождения госпитализирован», — сказано в заявлении ведомства.
Ранее в результате столкновения КамАЗа с рейсовым автобусом в Ломоносовском районе Ленобласти пострадали около десяти человек.