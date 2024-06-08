МВД: в Подмосковье при наезде авто на остановку погиб подросток, один пострадал

В Московской области подросток погиб, ещё один госпитализирован из-за наезда автомобиля на остановку общественного транспорта.

Об этом информирует ГУ МВД по региону в Telegram.

Отмечается, что водитель, управляя авто марки Maserati, не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта, на которой стояли двое подростков.

«Мальчик 2011 года рождения погиб, мальчик 2014 года рождения госпитализирован», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее в результате столкновения КамАЗа с рейсовым автобусом в Ломоносовском районе Ленобласти пострадали около десяти человек.