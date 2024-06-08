Захарова: Россия будет принимать меры в ответ на действия НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT заявила, что все меры, которые Москва будет принимать по размещению оружия, она будет принимать в ответ на действия НАТО.

«Всё, что Россия на этом треке будет предпринимать, она будет предпринимать в ответ на действия натовских стран. В индивидуальном качестве, в коллективном качестве», — подчеркнула она.

По словам дипломата, на то, что будет предпринято каждой конкретной страной, будет дан соответствующий ответ.

«Каким он будет — зависит от тех разрушительных действий, надеюсь, их не будет, хотя, с другой стороны, мы реалисты и мы слышим, что заявляют западные столицы», — добавила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что российская сторона оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие некоторым странам в ответ на снабжение Западом Киева, но пока этого не делает.