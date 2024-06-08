RT в Telegram
Подпишись

Захарова: Россия будет принимать меры в ответ на действия НАТО

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT заявила, что все меры, которые Москва будет принимать по размещению оружия, она будет принимать в ответ на действия НАТО.
Захарова: Россия будет принимать меры в ответ на действия НАТО
  • РИА Новости

«Всё, что Россия на этом треке будет предпринимать, она будет предпринимать в ответ на действия натовских стран. В индивидуальном качестве, в коллективном качестве», — подчеркнула она.

По словам дипломата, на то, что будет предпринято каждой конкретной страной, будет дан соответствующий ответ.

«Каким он будет — зависит от тех разрушительных действий, надеюсь, их не будет, хотя, с другой стороны, мы реалисты и мы слышим, что заявляют западные столицы», — добавила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что российская сторона оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие некоторым странам в ответ на снабжение Западом Киева, но пока этого не делает.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить