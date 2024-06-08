Отражено шесть контратак: группировка войск «Север» продвинулась в глубину обороны противника

Бойцы группировки войск «Север» в ходе СВО продвинулись в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение противнику в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны России. При этом подразделения группировки войск «Днепр» поразили формирования двух бригад ВСУ в Днепропетровской области. Силы Черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров, а средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Бойцы нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Гранов и Константиновка Харьковской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

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За сутки отражено шесть контратак штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ у Синьковки и Петропавловки Харьковской области, а также в районе Стельмаховки и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики.

Отражены три контратаки штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, три автомобиля, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Бойцы Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Григоровка, Калинина, Часов Яр и Красное в ДНР.

Противник потерял более 400 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Уничтожено два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах Евгеновки, Семёновки и Уманского Донецкой Народной Республики.

Отражено пять контратак штурмовых групп 47, 110 и 118-й механизированных бригад ВСУ.

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ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм САУ М109 Paladin, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б» и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного в ДНР.

ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».

Группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах Никополя и Марьевки Днепропетровской области. Потери ВСУ: до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании и две 152-мм гаубицы Д-20.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 104 районах.

Силы Черноморского флота в течение суток уничтожили пять украинских безэкипажных катеров.

При этом средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.

Также были уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельная ракета «Нептун» и 71 БПЛА.