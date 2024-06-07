Нанесено 27 групповых ударов: ВС РФ поразили объекты энергетики ВПК Украины и места хранения западного вооружения

ВС РФ за прошедшую неделю выполнили 27 групповых ударов высокоточным оружием по военным целям на Украине, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в результате поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, арсеналы хранения западного вооружения и боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

В период с 1 по 7 июня в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам энергетики ВС России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В результате поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, удары наносились по арсеналам хранения западного вооружения и боеприпасов, ракетно-артиллерийского имущества, безэкипажных катеров, а также по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

Как отметили в ведомстве, цели ударов были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике семи соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны. За неделю отражены 36 контратак штурмовых формирований ВСУ.

По данным Минобороны РФ, противник за указанный период потерял до 1,4 тыс. военнослужащих, пять танков, 11 боевых бронированных машин, в том числе БТР Stryker и два бронетранспортёра М113 производства США, 32 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии.

Также на russian.rt.com Politico: летом страны Европы поставят на Украину 60 истребителей F-16

Тем временем подразделения группировки войск «Запад» в течение недели заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, танковой и аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, а также двух бригад Нацгвардии Украины.

Бойцы также отразили 11 контратак подразделений противника. ВСУ потеряли до 2850 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии.

В течение недели подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, освободили н. п. Парасковиевка (ДНР), а также нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ.

По оценкам МО РФ, противник потерял до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитную самоходную установку Gepard. Наряду с этим уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжали продвижение в глубину обороны противника и освободили н. п. Уманское (ДНР).

Военнослужащие «Центра» также нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и Нацгвардии Украины, а также отразили 39 контратак противника.

Также по теме Ганчев: ВСУ перебросили в Харьковскую область отряды «Кракена» и ГУР Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область множество элитных подразделений «Кракена»* и ГУР.

За неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, 14 боевых бронированных машин, из них две БМП Bradley производства США, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО HIMARS.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял до 935 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 37 автомобилей, а также десять орудий полевой артиллерии.

Наряду с этим подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад морской пехоты, механизированной, пехотной, а также горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и соединения Нацгвардии Украины.

Как уточнили в МО РФ, противник потерял до 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 24 орудия полевой артиллерии.

В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих.

Средства ПВО в течение недели сбили два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», две доработанные для применения по наземным целям зенитные управляемые ракеты комплекса С-200, 17 управляемых авиабомб HAMMER производства Франции.

Также уничтожены три ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, три противокорабельные ракеты «Нептун», 93 реактивных снаряда HIMARS производства США, Vampire чешского производства и «Ольха», а также 424 беспилотных летательных аппарата. Помимо прочего, беспилотником «Ланцет» поражён штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.