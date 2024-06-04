«Против нас работали тяжёлые пулемёты, БТР и танк»: как воюет спецназ из ветеранов «русской весны»

В истории отряда специального назначения (ОСПН) «Рысь» было немало поворотов. Практически вся история конфликта на юго-востоке Украины, а потом и специальной военной операции — это боевая летопись части. Командир ОСПН с позывным Илим рассказал RT о подвигах своих подчинённых.

Командир отряда спецназначения «Рысь» с позывным Илим — харьковчанин, болезненно переживший распад Советского Союза. Как и многие жители бывшего СССР, в 1990-е он перепробовал множество профессий и остановился на обеспечении безопасности. Зарабатывал на незалежной Украине Илим неплохо, но «евромайдан» не принял из тех же убеждений, из-за которых с болью воспринял развал единой страны.

Поэтому в 2014 году он не колебался: Илим стал одним из тех, кто нёс «русскую весну» в родной Харьков. Но восстание в этом городе быстро подавили. Илима объявила в розыск Служба безопасности Украины. Будущий командир «Рыси» отправил семью в Крым, а сам поехал в Луганск.

В столице самопровозглашённой республики Илим формировал военную комендатуру, наладил работу блокпостов вокруг Луганска. Военным комендантом города был Сергей Грачёв, Илим стал его замом, но с достаточно широкими полномочиями.

«Вся ЛНР называла меня серым кардиналом, — иронизирует над собой Илим. — Потому что в военных условиях комендатура в значительной мере отвечала за порядок. Нас сама реальность наделила самыми разными функциями».

Ключевым словом в выражении «военная комендатура» было «военная», потому что, несмотря на свой формально тыловой характер, эта структура участвовала в боевых действиях.

«В кратчайшие сроки я поставил в строй 24 блокпоста, 17 городских комендатур. По списку в моём подразделении были 1672 бойца, с добровольцами — около 5 тыс., также я создал роту огневой поддержки. Она состояла из 50 человек плюс-минус. Когда начались активные боевые действия, у нас были и погибшие, и раненые», — вспоминает он.

Тогда война велась ещё рыцарски — на поражение: бойцы Илима били только по нацбатам и «Правому сектору»*, по украинским призывникам стреляли, только чтобы отпугнуть, максимум — по ногам.

Накал боёв стихал. Чтобы сохранить для республики людей с боевым опытом, Илим сменил место службы и забрал часть подчинённых в новый отряд «Рысь». Во вновь созданный отряд специального назначения (ОСПН) вливались и другие люди, желавшие продолжить борьбу с ВСУ.

Снова востребованы

С началом специальной военной операции бойцы «Рыси» оказались востребованы как никогда: в марте 2022-го отряд начал действия с территории ЛНР.

«Тогда наши соседи попали в окружение. По рации они запросили поддержку, и я бросил отряд в бой. Более семи часов он длился. Против нас работали тяжёлые пулемёты, БТР и танк. Хочу отметить, что командиром боевого расчёта у меня была девушка с позывным Слава. Она на виду у неприятеля, буквально в 800 м поставила свой миномёт. Накладывала им прямо по блокпостам, не уклоняясь ни от взрывов, ни от пуль. Пока был БК, она работала со своим миномётом. К вечеру, когда мы вытащили уже всех, загремела броня за спиной, противник пошёл», — вспоминает Илим.

RT

СВО подходила к новой фазе затяжных позиционных боёв. Отряд специального назначения «Рысь» перебросили в соседний регион. Там бойцы отряда отличились: сожгли пару БМП — и вернулись назад в Луганск, а затем снова в бой на новое направление. Отряд «Рысь» участвовал в штурмах укреплений ВСУ. Когда 2-й корпус ВС РФ пошёл в дальнейшее наступление, «рыси» снова были в авангарде.

«Перед нами была поставлена задача взять населённый пункт при содействии мотострелковых подразделений, что мы и сделали. И когда его взяли, мы захватили трофей: две БМП и расчёт из четырёх 120-мм миномётов. Когда я стал разбираться с документами этого уничтоженного расчёта, это оказался тот миномётный расчёт, что лупил по нам несколько месяцев ранее в соседнем регионе. Так что мы... получается, отомстили», — улыбается Илим.

Потом были самые разные населённые пункты ЛНР и ДНР, где вместе с другими частями «рыси» штурмовали города. Отряд выполнял задачи и на Северодонецком направлении. Тогда там, по словам Илима, сложилась тяжёлая ситуация: необходимо было выровнять линию боевого соприкосновения. Задачу подчинённые, как всегда, выполнили.

Как военный человек, Илим ждёт приказа, но сам надеется, что вернётся на свою малую родину — чтобы свести счёты с теми, против кого сражался с 2014 года.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).