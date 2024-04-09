«Поменялось сознание»: командир спецназа в ДНР рассказал об обстановке на Артёмовском направлении

От командира спецназа требуются решительность и умение оценивать обстановку молниеносно. Райан, командир группы спецназа, выполняющей задачи в районе села Клещеевка на Артёмовском направлении, развил в себе эти качества. RT поговорил с офицером и узнал о боевой обстановке на этом участке фронта.

Обстановка в Клещеевке изменилась по сравнению с летней, когда практически весь посёлок контролировали ВСУ. Сейчас большая часть деревни — уже нейтральная зона.

«У нас есть там точка, террикон, оттуда всё как на ладони видно. Но самая главная высота под противником пока что. Мы хотим все высоты взять и уже тогда зайти в Клещеевку. По самой деревне идти не вариант», — объясняет тактику российских подразделений командир группы спецназа Райан.

Для врага это важный пункт, и ресурсов он не жалеет. С поставками иностранного вооружения на этом участке фронта у ВСУ пока всё в порядке. Райану и его группе неоднократно приходилось, поддерживая штурм пехоты и вбегая в блиндаж противника, трофеить американские гранаты, провизию, как-то попалась винтовка М-16.

Нередко приходится брать пленных. Один случай Райан приводит для понимания того, насколько близко противники друг к другу: «Ребята из соседней роты в засаде сидели, ждали. Противник подошёл на расстояние 50 м и начал окапываться. Ребята это увидели, сидят, в тишине ждут. Услышали вражеские голоса и поняли, что те просто копают. Говорят им: ну привет, давайте сюда. Человек восемь хохлов тогда взяли и спокойно ушли к нам».

RT

После этого через сутки противник забеспокоился: восемь человек не выходят на связь. Выслали вперёд разведку.

И эта разведка снова наткнулась на российский спецназ, который уничтожил пятерых вэсэушников и ранил троих. За этой, казалось бы, просто удачей стояла железная выдержка наших бойцов. Выманить украинских военных к нам получилось благодаря хладнокровной уверенности боевых товарищей Райана.

«После всего, что произошло, поменялось сознание»

Райан отличается большой личной смелостью. За его плечами — множество удачных штурмов. Он рассказывает о них как о рутинной работе: «После всего, что произошло, поменялись сознание и мировоззрение. Волнение есть, но не страх».

RT

«Мы четыре месяца работали под Клещеевкой, пять дней через пять, и мою группу комбат всегда отправлял на самую опасную точку, — продолжает он. — Мы проводили работу по уничтожению «птичек» противника, сбили три штуки и один FPV. Проводили разведку на передке, докладывали обо всех движениях противника, выявляли их позиции и точки, помогали пехоте при ведении штурма. Корректировали пехоту: куда идти и что делать, помогали в этом вопросе. Ребята проводили контрбатарейную борьбу, выявляли миномётные точки».

Одна из функций спецназа — разведка. И здесь требуются огромное терпение и умение ждать. До того как возглавить штурмовиков, Райан был заместителем командира чисто разведывательной группы.

«Как-то у нас была задача дойти до нашей крайней позиции и оттуда выявить пулемётные расчёты противника, — описывает он один из боёв. — У нас снайпер пас эти позиции. Мы сами наблюдали в тепловизоры целые сутки. Надо было сутками лежать и ждать, пока противник не покажет нос из блиндажа. Он ведь тоже настороже. Но мы их пересидели. И один из вэсэушников вышел. Расстояние было до него где-то 400—500 м, снайпер отработал хорошо. Противник «затрёхсотился». А потом мы уже вступили в дело, вели корректировку с помощью «птичек» и разнесли позиции противника».

Ещё одно необходимое качество разведчика — упорство. Вьюга, бывший командир Райана, так характеризует своего экс-подчинённого: «Он в лепёшку расшибётся, а задание выполнит — у нас вся группа такая была. А так главное, что можно о нём сказать, — он очень храбрый».

На острие контрнаступа

Спецназу приходится выполнять не только особые задания, но и держать позиции как общевойсковым подразделениям. И в этом случае были важны именно упорство и храбрость. Летом группа, в которой Райан был ещё замкомандира, встретила удар врага.

RT

«Метров 300 до противника. Не знаю, как мы выжили. Бывало, три танка выезжали, боекомплект выстреливали по нам — каждый по 22—28 снарядов. Миномёты с АГС даже не считали. На малюсенький участок — больше 1 тыс. снарядов тяжёлых за сутки. И мы сутки держали этот фланг. Потом, конечно, к нам на помощь пришли наши. Только вот погиб один из командиров. Он свой долг выполнил до конца: спасал нас и делал всё, чтобы выжили его люди», — говорит Райан.

Тогда Райану пришлось ещё идти в ночную вылазку — вновь занимать те позиции, с которых наших потеснил враг. Задачу — тяжёлую и трудную — его группа выполнила, не потеряв ни одного человека.

Потом, когда Райан стал уже не замом, а командиром группы, он тоже руководствовался принципом, который ему привили, — беречь людей. А это тем более важно при рискованной работе спецназовца.