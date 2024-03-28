«Продвигаемся, жмём»: как аэроразведчики помогают российским войскам в боях у Богдановки

Российские войска наступают на город Часов Яр в Донбассе. В декабре 2023-го наша армия стремительным рывком продвинулась на этом направлении и вышла к Богдановке. Корреспондент RT пообщалась с бойцами добровольческого батальона «Эспаньола» и узнала, насколько удачно для нас складывается боевая обстановка.

Оператор БПЛА и аэроразведчик Помор — действительно помор. Приехал из Мурманска, чтобы защищать Россию в Донбассе. Под Богдановкой он корректирует работу наших войск и высматривает позиции ВСУ.

«Продвигаемся, жмём, — рассказывает он о боевой обстановке. — Там в основном 200-я бригада, ребята работают хорошо, уже заняли часть Богдановки. Ну и продолжаем двигаться».

Сама Богдановка — вытянутое село, состоящее из двух длинных улиц. Наши войска стоят в начале населённого пункта, а дальше — украинские позиции.

«Там тяжело: судя по следам на снегу, у противника практически в каждом доме какая-то позиция есть», — объясняет Помор сложность задачи, стоящей перед нашими войсками.

Но Богдановку в лоб не штурмуют. Пока российские войска обходят её со стороны, занимая лесопосадки и подбираясь к Часову Яру. Так что говорить, что штурм этого хорошо укреплённого города начнётся в ближайшее время, ещё рано.

RT

Помор делится моментами последних боёв. Так, недавно удалось уничтожить вражеский автоматический гранатомёт на станке (АГС).

«Это был самый результативный вылет за месяц. Трое [презрительное название бойцов ВСУ] выбежали из блиндажа, хотели, видимо, отработать по позициям. Был облёт вражеских посадок в поисках новых целей. Они дрон не сразу заметили, а когда заметили, не сразу поняли, это свой или не свой, и стали расчехлять АГС. Потом, видно, сообразили всё-таки, что дрон чужой. Обратно его зачехлили и спрятались в блиндаж. Но мы их уже засекли. Потом был благополучно уничтожен и АГС, и блиндаж», — описывает он результат того боя.

«У врага настроение не очень»

У Помора необычный напарник, вернее напарница. Второй номер боевого расчёта БПЛА — девушка с позывным Гроза. Она москвичка, до СВО работала в крупной консалтинговой фирме. Всю жизнь интересовалась военной темой, прошла множество профильных курсов, и уход на СВО был для неё абсолютно логичным продолжением всего этого. Грозу называют самым результативным лётчиком подразделения «Эспаньола» — она виртуозно уходит от вражеских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и добывает ценные сведения даже в самую сложную погоду.

«Для нас это достаточно тяжёлое направление, потому что, в первую очередь, много РЭБа. Приходится всё это проходить, искать тропинки, можно сказать, в небе, — так видит Гроза Богдановку с высоты птичьего полёта. — Но сейчас идёт активное наступление наших сил достаточно быстрыми темпами. Это сложно для нас, потому что увеличивается дистанция работы, приходится чаще менять позицию. Но эти трудности радуют, на самом деле, и, насколько знаю, у врага настроение не очень».

Правда, путь до самого Часова Яра будет непростым, уверена Гроза. Это большая агломерация, находящаяся на возвышенности, а перед этим — ещё несколько населённых пунктов, таких же, как Богдановка.

Про Грозу рассказывают легенды. Она, например, летом помогла уничтожить целую колонну бронетехники ВСУ. Это была последняя попытка украинской армии прорваться на Курдюмовку.

Сама героиня описывает произошедшее так, как будто в этом ничего особенного не было: «Противник решил ночью организовать наступление на бронетехнике, причём по нескольким направлениям шли. Нам всё это удалось увидеть и остановить. Мы просто выполнили свою задачу — передали указания артиллерии. Некоторые единицы техники были подбиты, некоторые развернулись и уехали, хотя видели, что их товарищ спереди подбит».

За кажущейся простотой работы — взяла да и передала координаты — скрывается мастерство опытного пилота. И командир учебно-боевого центра «Эспаньолы» с позывным Петрович вмешивается в рассказ Грозы, чтобы было ясно, что же сделала эта девушка.

«Можно сказать, она окончательно поставила жирную точку в попытках контратаковать южнее Бахмута. Вот она поставила. Потому что операторы дронов — умнички, молодцы и красавчики, которые смогли сделать эти 12 полётов, не потеряв «птицу», дав информацию», — рассказывает он.

«Ночью слушали небо»

Операторы БПЛА не только ведут разведку. Гроза вспоминает, как ей пришлось сопровождать наших штурмовиков защитным куполом системы радиоэлектронной борьбы: «Когда штурмовики подходили к месту сосредоточения, по ним летело всё что угодно. Ночью над ними висели «птицы», «Бабы-яги» (тяжёлый БПЛА. — RT). А у нас был дрон-детектор. И мы в кромешной темноте, просто видя частоты дрон-детектора, по звукам, говорили им, где можно пройти, когда никого нет. Это им помогло. Мы просто ночью слушали небо».

RT

Работать Грозе с Помором тогда пришлось с близкого расстояния — 400 м от штурмовой группы. Они укрывались в разбитом здании, которое в случае прилёта вряд ли бы их спасло. Но риск был оправдан — надо было защитить наших бойцов.

Под Богдановкой Гроза предпочитает работать ночью, с тепловизором. Говорит, что так можно увидеть даже больше, чем с помощью обычного коптера. «Это выглядит как огоньки, но за каждым огоньком скрывается ротация либо какие-нибудь блиндажи, которые сразу не разглядишь. Потом днём можно проводить доразведку», — уточняет она.

Бесстрашные «летуны», которые работают под Богдановкой, вносят неоценимый вклад в продвижение на этом направлении. Разведка с воздуха приносит львиную долю информации, нужной для уничтожения противника. И суровый северянин Помор, и хрупкая девушка Гроза — те, кто делает эту боевую работу.