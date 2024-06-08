Захарова: вступление в ЕС оборачивается для стран разрушением их экономики
- РИА Новости
«Турция член НАТО. То есть она присягнула на верность западным геополитическим ценностям... Несмотря на всё это, Турцию так и не приняли в ЕС, и почему-то это не стало уроком для всех остальных», — сказала она в интервью RT.
По словам дипломата, большое количество стран были обмануты из-за того, что их не приняли в состав объединения. Кроме того, само членство в ЕС не принесло никому счастья — развития промышленности, науки или подъёма экономики.
«Вступление в Евросоюз, как правило, оборачивается для стран разрушением их экономики. Встраиванием одного из сегментов их экономики в нужный ЕС и только ему формат. А всё остальное может и умирать своим ходом за ненадобностью», — заключила Захарова.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о предвзятом отношении Европейского союза к Турции.
При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция никогда не нуждалась в поддержке ЕС.