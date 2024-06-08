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Захарова: вступление в ЕС оборачивается для стран разрушением их экономики

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Турция присягнула на верность западным ценностям, но её не приняли в ЕС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: вступление в ЕС оборачивается для стран разрушением их экономики
  • РИА Новости

«Турция член НАТО. То есть она присягнула на верность западным геополитическим ценностям... Несмотря на всё это, Турцию так и не приняли в ЕС, и почему-то это не стало уроком для всех остальных», — сказала она в интервью RT.

По словам дипломата, большое количество стран были обмануты из-за того, что их не приняли в состав объединения. Кроме того, само членство в ЕС не принесло никому счастья — развития промышленности, науки или подъёма экономики.

«Вступление в Евросоюз, как правило, оборачивается для стран разрушением их экономики. Встраиванием одного из сегментов их экономики в нужный ЕС и только ему формат. А всё остальное может и умирать своим ходом за ненадобностью», — заключила Захарова.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о предвзятом отношении Европейского союза к Турции.

При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция никогда не нуждалась в поддержке ЕС.

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