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Эрдоган заявил, что Турция никогда не нуждалась в поддержке ЕС

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Турция никогда не нуждалась в поддержке ЕС, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Так он ответил на вопрос журналиста, готова ли Турция отказаться от процесса вступления в Евросоюз.

По словам Эрдогана, в случае положительного решения ЕС, Анкара будет приветствовать его.

«На протяжении последних 50 лет Турцию оставляют у дверей ЕС. Мы всегда были самодостаточной страной. Мы никогда не нуждались в помощи или поддержке ЕС, мы в ней не нуждаемся», — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган в интервью телеканалу PBS также заявил, что Анкара не обязана делать то же, что и государства ЕС в вопросе антироссийских санкций.

Он добавил, что доверяет России и российскому президенту Владимиру Путину не меньше, чем Западу.

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