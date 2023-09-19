Эрдоган заявил, что Турция никогда не нуждалась в поддержке ЕС
Так он ответил на вопрос журналиста, готова ли Турция отказаться от процесса вступления в Евросоюз.
По словам Эрдогана, в случае положительного решения ЕС, Анкара будет приветствовать его.
«На протяжении последних 50 лет Турцию оставляют у дверей ЕС. Мы всегда были самодостаточной страной. Мы никогда не нуждались в помощи или поддержке ЕС, мы в ней не нуждаемся», — цитирует его РИА Новости.
Эрдоган в интервью телеканалу PBS также заявил, что Анкара не обязана делать то же, что и государства ЕС в вопросе антироссийских санкций.
Он добавил, что доверяет России и российскому президенту Владимиру Путину не меньше, чем Западу.