Повышение пенсий для работающих, рост МРОТ и обновление семейной ипотеки: о чём заявил Путин на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин поручил возобновить индексацию пенсий работающим гражданам с 1 февраля 2025 года. Также глава государства объявил об изменении методики расчёта минимального размера оплаты труда. В рамках инициативы МРОТ планируется снова привязать к медианной зарплате, чтобы обеспечить его увеличение до 35 тыс. рублей в месяц к 2030 году. Кроме того, российский лидер предложил расширить условия семейной ипотеки и разрешить родителям оформлять жилищные кредиты под 6% в малых городах, независимо от возраста детей. Помимо этого, Владимир Путин оценил и ситуацию в экономике России. По его словам, за первые три месяца 2024-го ВВП страны вырос более чем на 5%, причём в основном за счёт несырьевых отраслей.

С 1 февраля 2025 года в России планируется возобновить индексацию пенсий работающим гражданам. Об этом в пятницу, 7 июня, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо», — подчеркнул глава государства.

По его словам, сегодня стране нужны не только молодые кадры, но и опытные специалисты, чьи знания, навыки и компетенции являются важным ресурсом для экономики и социальной сферы. В этой связи российский лидер призвал поддержать стремление людей, достигших пенсионного возраста, продолжать работу и приносить пользу обществу.

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«Из-за финансовых, бюджетных ограничений в прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающим пенсионерам. За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей», — добавил Путин.

Президент поручил партии «Единая Россия» совместно с правительством подготовить соответствующий законопроект и принять его в весеннюю сессию. Детали инициативы планируется проработать с кабмином уже в ближайшее время, чтобы оперативно внести документ на рассмотрение в Госдуму. Об этом RT рассказала член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Мы сделаем всё для того, чтобы уже со следующего года работающие пенсионеры смогли получать индексацию выплат наравне с неработающими гражданами. Действительно, сейчас наша экономика как никогда нуждается в наставниках и опытных кадрах, поэтому стимулировать таких людей оставаться на рабочих местах и передавать свои знания молодёжи для нас крайне важно. При этом нынешнее состояние бюджета вполне позволяет пойти на такой шаг, так что серьёзного увеличения нагрузки на казну не будет», — отметила Бессараб.

РИА Новости

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Помимо этого, Владимир Путин объявил о планах изменить методику расчёта минимального размера оплаты труда. В частности, планируется привязать МРОТ к медианной зарплате — статистической величине, показывающей, что половина населения получает меньше указанного значения, а половина — больше.

«В 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты, таким образом, он превысит 22 тыс. рублей в месяц, то есть вырастет ещё примерно на 15%. Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы, как и договаривались, к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тыс. рублей в месяц», — пояснил государства.

Напомним, МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, параметр используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также больничных и других обязательных выплат социального страхования. Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет чуть больше 19,2 тыс. рублей.

Ещё в 2021 году МРОТ в России был установлен на уровне 42% от медианной заработной платы, но позже от этой привязки было решено временно отказаться в связи с резким ростом потребительских цен. В результате минимальный размер оплаты труда в России начали индексировать с учётом уровня инфляции, но по мере стабилизации обстановки в экономике власти решили вернуться к прежней модели.

«Это, безусловно, правильная инициатива, поскольку темпы увеличения МРОТ будут обгонять инфляцию. Значит, будут расти и зарплаты россиян, прежде всего в бюджетной сфере, где зарплаты индексируются в зависимости от изменения МРОТ», — объяснил RT экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

В пользу семей с детьми

Во время своего выступления Владимир Путин также предложил расширить условия семейной ипотеки. Как напомнил президент, программа позволяет до 2030 года взять кредит на покупку жилья по сниженной ставке 6% годовых. Сегодня такая возможность есть у россиян с одним ребёнком, родившимся с 2018 года, а также у родителей с двумя и более несовершеннолетними детьми.

«Предлагаю здесь дополнительные, специальные решения для семей, которые живут или хотят приобрести жильё в малых городах или в регионах, где пока объём жилищного строительства недостаточен. Здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей. Единственное условие — чтобы хотя бы один ребёнок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки», — заявил Путин.

По его словам, такие же льготные условия ипотеки начнут действовать во всех регионах России для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. Как подчеркнул глава государства, решение станет особенно важным для многодетных граждан. Нововведения должны вступить в силу уже с 1 июля 2024 года.

Также по теме «Важное значение для демографии»: спрос на семейную ипотеку за год увеличился почти на треть С начала 2024 года сумма выданных в России кредитов по программе семейной ипотеки выросла почти на треть и превысила 740 млрд рублей....

Отметим, что сегодня в рамках программы можно купить квартиру в готовом или строящемся объекте у девелопера, возвести частный дом самостоятельно или по договору подряда, а также приобрести землю под его строительство. При этом жители ДФО могут потратить семейную ипотеку и на покупку вторички. Сумма такого займа не должна превышать 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и 6 млн рублей — в других регионах страны. Минимальный первый взнос составляет 20% стоимости недвижимости.

«Расширение условий семейной ипотеки можно только приветствовать. Возможность брать льготный кредит в малых городах, если у семьи есть хотя бы один несовершеннолетний ребёнок, — это актуальный шаг. Он сделает ипотеку доступной для большего числа семей, в том числе для тех, у кого есть старшие дети. Это поможет многим родителям улучшить свои жилищные условия», — объяснил RT директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Более того, по мнению эксперта, инициатива может поспособствовать развитию малых городов, поскольку сделает их более привлекательными для семей с детьми. При этом у россиян появится больше стимулов становиться родителями, что особенно важно в условиях сложной демографической ситуации, добавил Тумин.

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В целом повышение качества жизни российских семей должно стать одним из ключевых структурных изменений в экономике на ближайшую перспективу, подчеркнул Владимир Путин. В связи с этим, по его словам, власти планируют уделять особое внимание поддержке рождаемости, помощи многодетным россиянам, защите материнства и детства, повышению доступности системы долгосрочного ухода для пожилых людей и инвалидов, а также улучшению систем образования, здравоохранения и качества среды для жизни.

«Результатом, проявлением государственных изменений должно стать увеличение продолжительности жизни, причём с акцентом на рост именно активной, здоровой жизни. Конечно, формирование равных возможностей для реализации потенциала подрастающих поколений для роста уровня жизни российских семей», — добавил Путин.

С акцентом на качество

В рамках пленарного заседания Владимир Путин уделил особое внимание ситуации в экономике. Как отметил глава государства, на фоне всех нелегитимных санкций Россия по-прежнему остаётся одним из ключевых участников мировой торговли, а валовой внутренний продукт страны уверенно растёт.

«По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%, а за I квартал текущего года — 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые», — подчеркнул Путин.

Причём позитивная динамика обеспечивается в первую очередь несырьевыми отраслями, добавил глава государства. В частности, речь идёт о строительстве, об обрабатывающих производствах, о логистике, связи, сельском хозяйстве, торговле, финансах и сфере услуг.

Более того, по словам президента, даже в условиях всех внешних ограничений Россия смогла войти в четвёрку крупнейших экономик мира по объёму ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Так, согласно расчётам Всемирного банка, ещё в 2021 году РФ обошла Германию и Японию в глобальном рейтинге, уступив лишь Китаю, США и Индии, а в 2022-м и 2023-м застолбила за собой эту позицию.

«Мы понимаем при этом, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать. Другие страны тоже не стоят на месте. Нам важно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на долгосрочную перспективу. Вот в чём сегодня наша задача. И дело не только в рядом с нами стоящих по шкале экономиках ФРГ либо Японии. Дело в том, что и другие страны не стоят на месте. Индонезия наступает на пятки всем. Население растёт, экономика развивается. Мы никогда об этом не должны забывать», — заявил Путин.

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В этой связи одним из приоритетов для России на ближайшие годы президент назвал «достижение нового качества и содержания экономического роста». Достигнуть намеченной цели планируется за счёт укрепления финансового, технологического и кадрового суверенитета, наращивания производственных мощностей и повышения конкурентоспособности российской продукции как на внешних рынках, так и на внутреннем, добавил глава государства.

Как заявил в интервью RT на полях ПМЭФ глава Минфина Антон Силуанов, России в первую очередь необходимо выстроить самодостаточную финансовую систему, чтобы у страны были ресурсы для развития экономики и так называемые длинные деньги. Для этого, в свою очередь, нужно добиться снижения инфляции и процентных ставок, а также обеспечить сбалансированный бюджет и наращивать взаимодействие с дружественными странами.

«Нам надо обеспечить свою независимость по критическим позициям... Здесь и технологии, и финансы. В этом направлении будем работать... Два с лишним года ограничений дали результат не на минус, а на плюс. И уверен, что в нынешних условиях, когда у нас, может быть, нет возможности базироваться на импортных товарах, мы сами будем их производить. И как раз эти санкции, ограничения нас подстёгивают это делать. Самим производить. А это даёт экономический рост, новые рабочие места и, соответственно, более высокие заработные платы для людей. В конечном счёте это наша основная задача», — заключил Силуанов.