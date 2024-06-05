«Важное значение для демографии»: спрос на семейную ипотеку за год увеличился почти на треть

С начала 2024 года сумма выданных в России кредитов по программе семейной ипотеки выросла почти на треть и превысила 740 млрд рублей. Инициатива пользуется высоким спросом, поскольку позволяет гражданам с детьми оформить заём на покупку недвижимости по ставке примерно втрое ниже рыночной. Всего за последние шесть лет эта мера государственной поддержки помогла улучшить жилищные условия более чем 1 млн семей, а общий объём предоставленных им кредитов приблизился к 5 трлн рублей. При этом на фоне решения президента продлить программу до 2030 года её условиями смогут ежегодно пользоваться ещё более 400 тыс. родителей, считают эксперты.

С января по май 2024 года россияне оформили по программе «Семейная ипотека» примерно 136 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 740,4 млрд рублей. Об этом RT рассказали специалисты компании «ДОМ.РФ». По данным Центробанка, в сравнении с аналогичным периодом 2023-го выдача в денежном выражении увеличилась почти на 29%.

«За всё время реализации семейной ипотеки (с 2018 года. — RT) по ней выдано уже более 1 млн кредитов на почти 4,7 трлн рублей. При этом предложение президента Владимира Путина продлить инициативу до 2030 года позволит порядка 400 тыс. семей ежегодно улучшать жилищные условия», — отметили в пресс-службе «ДОМ.РФ».

Напомним, семейная ипотека позволяет взять кредит на покупку жилья по сниженной ставке 6% годовых (5% для Дальневосточного федерального округа). Такая возможность сейчас есть у россиян с одним ребёнком, родившимся с 2018 года, а также у родителей с двумя и более несовершеннолетними детьми.

В рамках программы можно купить квартиру в готовом или строящемся объекте у девелопера, возвести частный дом самостоятельно или по договору подряда, а также приобрести землю под его строительство. При этом жители ДФО могут потратить семейную ипотеку и на покупку вторички.

Сумма такого займа не должна превышать 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и 6 млн рублей — в других регионах страны. В свою очередь, минимальный первый взнос составляет 20% стоимости недвижимости.

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Любопытно, что спрос на семейную ипотеку продолжает расти даже на фоне общего охлаждения рынка жилищного кредитования в России. Так, по данным банка ВТБ, за пять месяцев 2024-го сумма всех выданных в стране займов на покупку недвижимости сократилась на 17% в годовом выражении — до 2 трлн рублей.

«Семейная ипотека остаётся востребованной по нескольким причинам. Во-первых, программа является государственной, что повышает её надёжность и привлекательность для заёмщиков. Во-вторых, процентная ставка по ней гораздо ниже, чем по рыночным ипотечным программам, что делает кредиты более доступными для россиян с детьми», — объяснил RT директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

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Напомним, в 2023 году для сдерживания инфляции Центробанк резко поднял ключевую ставку — с 7,5 до 16% — и пока продолжает удерживать её на этой отметке. В результате такого ужесточения монетарной политики в России заметно подорожали кредиты. Так, если ещё год назад средний рыночный процент по ипотеке в стране составлял около 11,1, то сегодня значение составляет 17,1%.

Причём, поскольку инфляция в России по-прежнему вдвое превышает целевую отметку ЦБ, уже на заседании 7 июня регулятор может вновь повысить ключевую ставку и довести её до 17%. В этом случае средний процент по рыночной ипотеке в стране поднимется до диапазона 18—22%, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве.

«Высокий спрос на семейную ипотеку может быть связан ещё и с тем, что условия инициативы не претерпели никаких изменений, в отличие от других льготных программ, где параметры выдачи поменялись в худшую сторону. Поэтому для россиян с детьми семейная ипотека стала самым разумным решением при покупке жилья», — рассказала RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

В конце 2023 года правительство ужесточило условия массовой льготной ипотеки — второй по популярности госпрограммы после семейной. По её условиям до конца июня 2024-го каждый россиян может оформить кредит на покупку жилья в новостройке под 8%. Между тем если раньше предельная сумма такого займа составляла 12 млн рублей для столичных регионов и 6 млн — для остальных, то с 23 декабря лимит 6 млн стал единым для всех субъектов страны. Одновременно минимальный первый взнос был повышен с 20 до 30%. Более того, уже с 1 июля руководство страны планирует вовсе свернуть программу.

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«С помощью завершения массовой льготной ипотеки правительство надеется ещё больше охладить спрос на рынке недвижимости для снижения цен на жильё. При этом не исключено, что с июля могут измениться и условия выдачи семейной ипотеки. В этой связи россияне с детьми сейчас стараются побыстрее оформить её, чтобы успеть до возможных изменений», — добавила Ирина Радченко.

Ранее ожидалось, что действие семейной ипотеки также завершится 1 июля 2024-го, но 29 февраля Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию поручил продлить программу ещё на шесть лет. Между тем условия инициативы могут быть несколько изменены и привязаны к числу детей в семье, о чём 13 мая заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Совершенно (точно. — RT) будем продлевать... ипотеку для семей с детьми младше шести лет. Это решение уже принято. Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях — как мы можем поддержать эту ипотеку. Потому что эта ипотека — она и масштабная, и имеет важное значение для демографии», — подчеркнул Хуснуллин.