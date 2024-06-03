С учётом действий бизнеса и Центробанка: как могут измениться валютные курсы в июне

На открытии первых торгов лета курс доллара на Мосбирже снижался до 89,96 рубля, евро — до 97,6 рубля, а юаня — до 12,37 рубля. По мнению экспертов, в ближайший месяц динамика всех трёх показателей будет во многом зависеть от выполнения бизнесом президентского указа об обязательной продаже валютной выручки. Кроме того, участники рынка будут внимательно следить за решением Центробанка по ключевой ставке. Также важными факторами для рубля аналитики называют грядущий сезон отпусков, увеличение бюджетных расходов и геополитику. Как на этом фоне могут меняться курсы доллара, евро и юаня в течение июня — в материале RT.

В понедельник, 3 июня, курсы иностранных валют на Московской бирже умеренно снижаются. Во время открытия торгов доллар дешевел на 0,16% — до 89,96 рубля, евро — на 0,12%, до 97,6 рубля, а юань — на 0,13%, до 12,37 рубля.

Российская валюта дорожает по отношению к американской, европейской и китайской в первый торговый день лета после заметного укрепления в мае. Так, за прошедший месяц стоимость доллара на Мосбирже снизилась с 93,05 до 90,1 рубля, евро — с 99,72 до 97,72 рубля, а юаня — с 12,74 до 12,39 рубля. Причём в определённый момент значения даже опускались до 88,26, 95,9 и 12,13 рубля соответственно — впервые с января.

«На стороне рубля остаются два основных фактора, которые работают в тандеме, сдерживая спрос на иностранную валюту и обеспечивая её дополнительный приток на рынок. Это жёсткая денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка и обязательная продажа экспортной выручки бизнесом», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Напомним, по указу президента России Владимира Путина ряд организаций, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства, должны возвращать из-за рубежа не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём минимум 90% переведённых средств компаниям нужно обменивать на рубли.

Также по теме Рост пенсий, повышение безопасности туристов и расширение льготной ипотеки под 2%: как изменится жизнь россиян в июне С 1 июня пожилым россиянам, которым в мае исполнилось 80 лет, в два раза повысят надбавку к страховой пенсии. Кроме того, на летних...

Этот механизм заработал в октябре 2023 года. В тот момент получаемые от экспорта иностранные денежные знаки начали поступать в Россию в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности в стране. Возникшая нехватка долларов, евро и юаней привела к их резкому удорожанию относительно рубля, и власти решили вмешаться в ситуацию.

В итоге указ президента помог стабилизировать обстановку на валютном рынке. Так, если ещё в первой половине октября 2023 года стоимость доллара на Мосбирже достигала 102 рублей, то непосредственно после запуска механизма обязательной продажи курс американской валюты резко снизился и с тех пор не поднимался выше 98 рублей.

Первоначально инициатива была рассчитана лишь на полгода и должна была перестать действовать с мая 2024-го. Однако после переговоров с бизнесом правительство решило продлить её ещё на 12 месяцев — до 30 апреля 2025-го.

«Солидному притоку иностранной валюты на рынок во многом способствует дорогая нефть. Фактически деньги по нефтяным контрактам поступают с задержкой до двух месяцев, поэтому мы до сих пор получаем более высокие доходы за март — апрель, когда взлетели цены на сырьё. В свою очередь, продление указа об обязательной продаже экспортной выручки способствует ещё большему объёму предложения валюты на рынке. Чем больше нефтегазовые доходы, тем больше валютной выручки продаётся», — рассказала RT аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Слово за регулятором

Впрочем, одним из определяющих событий для рубля в предстоящий месяц станет заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке, уверен доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов. Очередная встреча руководства ЦБ намечена на 7 июня.

«Если по итогам заседания регулятор снова повысит ключевую ставку и доведёт её до 17% годовых, то рубль получит стимул для укрепления. В пользу такого решения ЦБ играет по-прежнему усиливающаяся инфляция», — отметил собеседник RT.

Напомним, в 2023 году для сдерживания инфляции Центробанк резко поднял ключевую ставку — с 7,5 до 16% — и продолжает удерживать её на этой отметке. За счёт такого ужесточения ДКП кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате со временем население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается — и вскоре ценовое давление должно стать слабее.

По данным Минэкономразвития, сейчас уровень годовой инфляции в России более чем вдвое превышает целевую отметку Центробанка 4% и колеблется вблизи 8,1%. На этом фоне ЦБ пока планирует поддерживать ключевую ставку на текущем уровне и даже не исключает возможности её очередного повышения.

Центробанк РФ

globallookpress.com

© Petrov Sergey

«Для возвращения инфляции к цели необходимо поддержание жёстких денежно-кредитных условий (ДКУ) продолжительное время. Более того, если текущие темпы роста цен и инфляционные ожидания не возобновят снижение, для восстановления ценовой стабильности может потребоваться дополнительное ужесточение ДКУ», — говорится в опубликованном 28 мая докладе регулятора.

Поясним, что на фоне поддержания высокой ключевой ставки кредиты остаются дорогими, бизнес реже закупает иностранные товары и, соответственно, в меньших объёмах приобретает доллары, евро и юани. Одновременно растёт приток средств на рублёвые депозиты, что тоже оказывает поддержку нацвалюте.

Также по теме «Даже среди союзников США»: почему в мире рекордно сокращается доля доллара в валютных резервах По данным Международного валютного фонда, в 2023 году доля доллара в мировых резервах впервые за 28 лет опустилась ниже 58,41%. По...

«Также на курс нацвалюты позитивно влияет сокращение вывоза капитала из страны, так как сегодня вывести крупные суммы из России стало достаточно проблематично. В то же время против рубля играет существенный рост бюджетных расходов: традиционно чем больше денег обращается в экономике, тем сильнее это давит на рубль», — добавил Суверов.

Помимо этого, негативным фактором для рубля может стать высокий спрос на зарубежные денежные знаки со стороны населения в период отпусков, считает Наталия Пырьева. Также на состоянии российской валюты может негативно сказываться геополитика, добавил Михаил Зельцер. Вместе с тем, по его словам, любые вспышки волатильности из-за постоянно сложного внешнего фона достаточно быстро сходят на нет.

В этих условиях Михаил Зельцер прогнозирует сохранение валютных курсов вблизи текущих значений до конца июня. В свою очередь, Наталия Пырьева предполагает, что в ближайший месяц стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 88—94 рубля, евро — в рамках 95,5—101,5 рубля, а юаня — в коридоре 12,12—12,76 рубля.