Валютное потепление: почему рубль укрепился рекордно за четыре месяца по отношению к доллару, евро и юаню

На торгах в понедельник, 27 мая, курсы доллара, евро и юаня на Мосбирже впервые за четыре месяца опускались ниже 89, 96 и 12,2 рубля соответственно. Эксперты во многом объясняют это действиями российского бизнеса. По указу Владимира Путина ряд крупных компаний обязаны возвращать из-за рубежа значительную часть заработанной валюты и основной объём этих денег обменивать на рубли. При этом в последние дни бизнес начал активнее конвертировать иностранные денежные знаки в связи с предстоящими налоговыми отчислениями в бюджет. Кроме того, по словам аналитиков, в ближайшее время влияние на динамику рубля будут оказывать решения Центробанка по ключевой ставке, старт туристического сезона в России и внешние факторы.

В понедельник, 27 мая, курсы иностранных валют на Мосбирже опускались рекордно за последние четыре месяца. Во время торгов доллар дешевел на 1,3% — до 88,32 рубля, евро — на 1,4%, до 95,9 рубля, а юань — на 1,2%, до 12,14 рубля. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать в 20-х числах января.

Такую динамику опрошенные RT эксперты во многом объясняют эффектом налогового периода. В это время компании-экспортёры традиционно в больших объёмах меняют заработанные доллары, евро и юани на рубли для уплаты налогов в бюджет. В результате высокий спрос на российскую валюту ведёт к её укреплению.

«В текущем году пик налоговых выплат приходится на 28-е число каждого месяца, но бизнес начинает конвертировать валюту заранее. Поэтому, думаю, уже завтра данный фактор поддержки рубля начнёт ослабевать», — предположил в разговоре с RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Тем не менее значимую помощь национальной валюте продолжит оказывать действие президентского указа о репатриации экспортной выручки бизнесом. По инициативе Владимира Путина ряд организаций, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства, должны возвращать из-за рубежа не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём минимум 90% переведённых средств компаниям нужно обменивать на рубли.

Также по теме «Играет на руку рублю»: как продление обязательной продажи экспортной выручки бизнесом может отразиться на курсах валют На открытии первых торгов мая доллар на Мосбирже дорожал до 93,75 рубля, евро дешевел до 99,69 рубля, а курс юаня не изменился и...

Этот механизм заработал ещё в октябре 2023 года. В тот момент получаемые от экспорта иностранные денежные знаки начали поступать в Россию в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности в стране. Возникшая нехватка долларов, евро и юаней привела к их резкому удорожанию относительно рубля, и власти решили вмешаться в ситуацию.

В итоге указ президента помог стабилизировать обстановку на валютном рынке. Так, если ещё в первой половине октября 2023-го стоимость доллара на Мосбирже достигала 102 рублей, то непосредственно после запуска механизма обязательной продажи курс американской валюты резко снизился и с тех пор пока больше не поднимался выше 98 рублей.

Первоначально инициатива была рассчитана лишь на полгода и должна была перестать действовать с мая 2024-го. Однако после переговоров с бизнесом правительство решило продлить её ещё на 12 месяцев — до 30 апреля 2025-го.

«Сохранение обязательной продажи валютной выручки экспортёрами вместе с относительно высокими ценами на нефть и ростом бюджетных доходов будет и дальше играть в пользу укрепления рубля. Наряду с этим поддержку нацвалюте должна оказывать жёсткая денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России», — рассказал RT экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

globallookpress.com

© Petrov Sergey/news.ru

Напомним, в 2023 году для сдерживания инфляции Центробанк резко поднял ключевую ставку — с 7,5 до 16% — и с тех пор продолжает удерживать её на этом уровне. За счёт такого ужесточения ДКП кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате со временем население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается — и вскоре ценовое давление должно ослабевать.

Согласно последним оценкам Минэкономразвития, сейчас уровень годовой инфляции в России всё ещё вдвое превышает целевую отметку 4% и колеблется вблизи 8%. Для возвращения показателя к цели ЦБ пока планирует поддерживать ключевую ставку на высоком уровне. При этом эксперты не исключают вероятности ещё большего ужесточения ДКП.

«На прошлой неделе в регуляторе уже заявили, что на ближайшем заседании, которое намечено на 7 июня, совет директоров ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки. Если её вновь поднимут, стоимость кредитования в стране увеличится ещё больше, а рубли станут дороже», — объяснил Владимир Чернов.

Летние рамки

Вместе с тем, как полагает Чернов, с наступлением лета рубль может оказаться под давлением сезонного фактора. В связи с началом туристического сезона в России обычно увеличивается спрос на зарубежную валюту со стороны населения, на фоне чего доллары, евро и юани начинают дорожать. Впрочем, эксперт не ожидает серьёзных курсовых колебаний на бирже в ближайшие недели.

«Думаю, в первой половине лета американский доллар на Московской бирже будет торговаться в диапазоне 87,5—90,5 рубля. Курс единой европейской валюты при этом может находиться в коридоре 95,5—98 рублей, а стоимость китайского юаня, вероятно, будет оставаться в рамках 11,9—12,6 рубля», — предположил аналитик.

При этом на протяжении всего лета курсы иностранных валют могут колебаться в более широких диапазонах, считает Андрей Лобода. Например, стоимость доллара на Мосбирже может варьироваться от 87 до 100 рублей — в зависимости от ситуации в России и мире, не исключил собеседник RT.

«Помимо репатриации выручки бизнесом и жёсткой ДКП, позитивным фоном для рубля могут стать выгодные контракты крупного бизнеса на ПМЭФ и саммите БРИКС. В то же время напряжённый геополитический фон в виде новых санкционных пакетов, проблемы с проведением платежей из России за импорт в дружественные страны, а также риск возникновения неожиданных «чёрных лебедей» для мировой экономики — всё это может сыграть против рубля. Впрочем, если таких сюрпризов не будет, до конца лета курс доллара вряд ли поднимется выше 98 рублей», — заключил Лобода.