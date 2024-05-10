На родных берегах: куда россияне отправятся отдыхать летом

Почти 90% опрошенных российских туристов собираются провести летние отпуска в поездках по стране. Об этом RT рассказали представители туристической отрасли. Среди наиболее популярных направлений — Сочи, Москва, Калининград, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. Высокий спрос на бронирование отелей и перелётов по России аналитики объясняют приемлемым соотношением цены и качества отдыха на отечественных курортах. Вместе с тем на фоне удешевления перелётов за границу россияне стали активнее интересоваться и зарубежными направлениями, отмечают эксперты.

Предстоящим летом большинство путешествующих россиян планируют провести отпуск в поездках по стране. Как рассказали RT представители сервиса Туту.ру, примерно 90% забронированных на период с июня по август авиабилетов приходится на долю внутренних направлений.

Чаще всего в летний сезон туристы планируют посещать Сочи (22,1% от общего числа запланированных перелётов), Москву (11,8%), Калининград (7,6%), Санкт-Петербург (7,2%) и Минеральные Воды (3,8%). Кроме того, ряд путешественников выбирают для отдыха Владивосток, Екатеринбург, Красноярск, Махачкалу и Новосибирск.

При этом по числу отельных бронирований в список наиболее востребованных направлений также входят Анапа, Волгоград, Зеленоградск и Нижний Новгород. Такие данные RT представили в сервисе Ostrovok.ru.

«Отмечаем ряд направлений, интерес к которым заметно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Например, число бронирований в Казань увеличилось сразу на 40%. Высокие темпы роста наблюдаем по курортным направлениям: в Сочи — на 24%, в Геленджике — на 24%, в Кисловодске — на 23%. В целом спрос на бронирование отелей и апартаментов на лето по России к текущему моменту превышает прошлогодние показатели на 10%», — сообщили в пресс-службе компании.

При выборе места размещения в летний сезон отдыхающие стараются забронировать номера в гостиницах более высокой категории, о чём RT рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, первыми на курортах страны раскупаются именно пятизвёздочные отели, работающие по системе «всё включено».

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«Например, в Краснодарском крае таковых сейчас насчитывается около сотни, и они весьма востребованы у россиян с детьми. Около 50% гостиниц на популярных курортах на лето уже забронированы. Также повышенным спросом пользуется санаторно-курортное лечение. В этом сегменте туристы делают бронь уже на октябрь. Если говорить об экскурсионном формате отдыха, то здесь больше всего востребованы трёхзвёздочные отели. В целом высокий сезон в этом году стартовал с конца апреля — на месяц раньше обычного», — добавил эксперт.

Интерес к путешествиям внутри страны проявился у россиян ещё во время пандемии, когда поездки за границу были ограничены, отметил в разговоре с RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. По его мнению, достаточно высокий турпоток стал стимулом для гостиничного бизнеса строить больше туристических объектов и активнее развивать новые маршруты.

«Появилось много мест, куда люди хотят съездить, и этому сейчас во многом способствуют хорошая инфраструктура, удобная дорожная сеть и система авиаперевозок. При этом можно подобрать отель или апартаменты на любой вкус и кошелёк. Россия может предложить комфортный отдых в разных географических поясах: можно в субтропиках отдохнуть или поехать в Сибирь», — подчеркнул Сигал.

РИА Новости

© Артур Лебедев

По данным аналитиков OneTwoTrip, в грядущий летний сезон средняя стоимость перелёта в одну сторону по России на популярные курорты варьируется от 9 тыс. до 12 тыс. рублей. За год цены незначительно выросли, но темпы роста остаются ниже инфляции, отмечают участники рынка.

Между тем билеты за границу стали для россиян более доступными. Например, стоимость перелёта в одну сторону в Стамбул за год снизилась с 25 тыс. до 20 тыс. рублей, в Тбилиси — с 23 тыс. до 18 тыс., а в Токио — с 40 тыс. до 28 тыс. При этом в целом путешествие на самолёте нынешним летом за рубеж по наиболее востребованным маршрутам обойдётся туристу в среднем от 11 тыс. до 40 тыс. рублей.

В то же время ночь проживания в российских отелях в июне стоит в среднем около 5,2 тыс. рублей, а в иностранных гостиницах показатель находится на отметке 8,3 тыс. рублей. Такие данные приводятся в материалах Ostrovok.ru.

Среди заграничных направлений туристы чаще всего планируют поездки в Азербайджан, Армению, Грузию, Индонезию, Киргизию, Турцию, Францию и Японию. Также в список востребованных для путешествий стран вошли Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан и Таиланд, добавили в Туту.ру. По словам Юрия Барзыкина, россияне в основном предпочитают посещать иностранные курорты, до которых на самолёте можно добраться не более чем за пять часов.