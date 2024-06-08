Захарова: западные журналисты были шокированы заявлениями Путина об оружии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT отметила, что, когда она приехала на ПМЭФ-2024, за ней бегали западные журналисты, шокированные заявлениями президента России Владимира Путина об оружии.

«Они почему-то были шокированы заявлениями президента России Владимира Путина. Я поинтересовалась, почему их это заявление удивило. Они говорят: нет, ну, как же, Россия, получается, будет размещать оружие ближе... и так запнулись, остановились. Я говорю: «Ближе к вам?» — рассказала она.

По словам дипломата, это были британские журналисты. Захарова спросила, почему их не удивляет, что западные страны поставляют оружие в огромном количестве, которое применяется для «совершения терактов руками киевского режима».

«Почему вы не задаёте вопросы относительно того, что из этого оружия, которое поставляют ваши западные страны, убивают мирное население — детей, женщин, стариков?» — процитировала Захарова свой вопрос, который задала западным журналистам.

Она также спросила их, почему они начинают рефлексировать и нервничать только тогда, когда чувствуют дискомфорт, и почему они «разучились чувствовать беду, боль других людей».

Захарова также отметила, что все меры, которые Москва будет принимать по размещению оружия, она будет принимать в ответ на действия НАТО.

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что российская сторона оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие некоторым странам в ответ на снабжение Западом Киева, но пока этого не делает.