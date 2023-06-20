Гол Роналду принёс победу Португалии в матче отбора Евро-2024 с Исландией

Сборная Португалии на выезде нанесла поражение команде Исландии в матче группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Игра группы J на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Роберто Мартинеса.

Победный мяч забил Криштиану Роналду (89-я).

«Викинги» доигрывали матч в меньшинстве после удаления в конце второго тайма Виллюм-Тора Виллюмссона (80-я).

Португалия с 12 очками лидирует в турнирной таблице группы. Исландия (три) располагается на пятой позиции.

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

Австрия — Швеция — 2:0,

Болгария — Сербия — 1:1,

Босния и Герцеговина — Люксембург — 0:2,

Венгрия — Литва — 2:0,

Лихтенштейн — Словения — 0:1,

Молдавия — Польша — 3:2,

Норвегия — Кипр — 3:1,

Фарерские острова — Албания — 1:3,

Эстония — Бельгия — 0:3.

Встреча Шотландия — Грузия в Глазго была прервана из-за потопа на стадионе «Хэмпден Парк» после сильного ливня. Игра возобновилась спустя почти два часа.

Ранее сообщалось, что португалец Криштиану Роналду первым среди футболистов провёл 200 матчей в составе национальной сборной.