Гол Роналду принёс победу Португалии в матче отбора Евро-2024 с Исландией
Игра группы J на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Роберто Мартинеса.
Победный мяч забил Криштиану Роналду (89-я).
«Викинги» доигрывали матч в меньшинстве после удаления в конце второго тайма Виллюм-Тора Виллюмссона (80-я).
Португалия с 12 очками лидирует в турнирной таблице группы. Исландия (три) располагается на пятой позиции.
В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:
Австрия — Швеция — 2:0,
Болгария — Сербия — 1:1,
Босния и Герцеговина — Люксембург — 0:2,
Венгрия — Литва — 2:0,
Лихтенштейн — Словения — 0:1,
Молдавия — Польша — 3:2,
Норвегия — Кипр — 3:1,
Фарерские острова — Албания — 1:3,
Эстония — Бельгия — 0:3.
Встреча Шотландия — Грузия в Глазго была прервана из-за потопа на стадионе «Хэмпден Парк» после сильного ливня. Игра возобновилась спустя почти два часа.
Ранее сообщалось, что португалец Криштиану Роналду первым среди футболистов провёл 200 матчей в составе национальной сборной.