RT в Telegram
Подпишись

СК считает, что жертв маньяка Манишина из Алтайского края может быть больше 11

Короткая ссылка
Следственный комитет полагает, что жертв маньяка Виталия Манишина из Алтайского края, обвинённого в убийстве 11 женщин, может быть больше.
СК считает, что жертв маньяка Манишина из Алтайского края может быть больше 11
  • РИА Новости

Об этом журналистам сообщил замруководителя СУСК по региону Александр Жеребцов.

«У нас есть основания предполагать, что Манишин мог быть причастен и к иным преступлениям, работа продолжается. Но достоверных данных… пока нет», — приводит слова Жеребцова РИА Новости.

21 мая Следственный комитет сообщил, что завершил расследование дела в отношении 53-летнего мужчины из села Шадрино Виталия Манишина. Его обвиняют в убийствах и изнасилованиях. Как считает следствие, первое убийство он совершил в 1989 году, тогда жертвой стала 17-летняя девушка.

Следователи также установили причастность Манишина ещё к десяти убийствам девушек и женщин, совершённых летом в 1999 и 2000 годах.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить