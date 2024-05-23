СК считает, что жертв маньяка Манишина из Алтайского края может быть больше 11
- РИА Новости
Об этом журналистам сообщил замруководителя СУСК по региону Александр Жеребцов.
«У нас есть основания предполагать, что Манишин мог быть причастен и к иным преступлениям, работа продолжается. Но достоверных данных… пока нет», — приводит слова Жеребцова РИА Новости.
21 мая Следственный комитет сообщил, что завершил расследование дела в отношении 53-летнего мужчины из села Шадрино Виталия Манишина. Его обвиняют в убийствах и изнасилованиях. Как считает следствие, первое убийство он совершил в 1989 году, тогда жертвой стала 17-летняя девушка.
Следователи также установили причастность Манишина ещё к десяти убийствам девушек и женщин, совершённых летом в 1999 и 2000 годах.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.