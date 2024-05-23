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Палестина вновь предложила СБ ООН принять её в состав организации

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Палестина вновь направила в Совет Безопасности ООН предложение принять её в состав Организации Объединённых Наций.
Палестина вновь предложила СБ ООН принять её в состав организации
  • РИА Новости

Об этом рассказал палестинский посол в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

«После того как мы представили Генассамблее предложение принять Палестину в состав ООН, а из-за американского вето оно было отклонено <...> заявление вновь было направлено в Совет Безопасности ООН с требованием, чтобы СБ ООН позитивно рассмотрел это предложение», — цитирует его РИА Новости

По словам посла, заседание Совбеза ООН, на котором могут обсудить это вопрос, может состояться на следующей неделе.

10 мая Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая признаёт право Палестины на вступление в организацию и расширяет её права. 

При голосовании по резолюции большая часть союзников США воздержались.

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