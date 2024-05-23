Командир отделения БПЛА Элджей рассказал, как шли бои с ВСУ в районе Работина

Командир отделения БПЛА с позывным Элджей рассказал RT, как шли бои во время провального контрнаступления ВСУ на передовой в районе Работина.

Военнослужащий 71-го полка 42-й дивизии на СВО уже более полутора лет. В разговоре со спецкором RT Александром Пискуновым он отметил, что начинал штурмовиком на Марьинском направлении, а в боевых действиях под Работином участвовал с лета прошлого года.

На видео Элджей рассказывает о самых жарких боях и неудачных попытках противника прорвать российскую оборону во время контрнаступления.

Сейчас он со своим отделением продолжает выполнять боевые задачи в районе Работина, уничтожает врага с помощью FPV-дронов, ведёт разведку местности, корректирует огонь артиллерии и сопровождает штурмовые группы.

Другой боец из штурмового отряда 71-го гвардейского полка, с позывным Бор, ранее рассказал о своём первом бое в Работине. В селе тогда почти не осталось укрытий — всё было «стёрто», кроме погребов и подвалов.