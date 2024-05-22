Боец штурмового отряда — о первом бое в Работине: был шквал огня и свист пуль
Как отметил боец, на месте было непросто: постоянно кружили вражеские дроны-камикадзе, «был шквал огня слева и справа», свист пуль над головой, стрельба танка и миномётов.
«Меня спасло то, что у меня потолок был полуразбит, были большие щели и был большой сквозняк [проветривалось]. От взрывов гранат, [дронов-]камикадзе был дым, этим дышать было невозможно», — рассказал военный.
Также Бор обратился к украинским военным.
«Бросайте этот ваш режим, он идёт не по правильному курсу, я не знаю, поймёте вы это или не поймёте... У вас нет шансов», — сказал боец.
Российские войска окончательно взяли Работино под контроль, о чём 15 мая было официально заявлено.