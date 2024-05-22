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Боец штурмового отряда — о первом бое в Работине: был шквал огня и свист пуль

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Боец штурмового отряда 71-го гвардейского полка с позывным Бор рассказал спецкору RT Александру Пискунову о своём первом бое в Работине. В селе тогда почти не осталось укрытий — всё было «стёрто», а единственными местами остались погреба и подвалы.

Как отметил боец, на месте было непросто: постоянно кружили вражеские дроны-камикадзе, «был шквал огня слева и справа», свист пуль над головой, стрельба танка и миномётов.

«Меня спасло то, что у меня потолок был полуразбит, были большие щели и был большой сквозняк [проветривалось]. От взрывов гранат, [дронов-]камикадзе был дым, этим дышать было невозможно», — рассказал военный.

Также Бор обратился к украинским военным.

«Бросайте этот ваш режим, он идёт не по правильному курсу, я не знаю, поймёте вы это или не поймёте... У вас нет шансов», — сказал боец.

Российские войска окончательно взяли Работино под контроль, о чём 15 мая было официально заявлено.

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