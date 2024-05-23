Отставной полковник СБУ: разгром ВСУ в Часовом Яре разрежет фронт надвое
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В своём блоге он отметил, что речь может идти об «отрезании востока Харьковской области» российскими силами. В таком случае они смогут «зайти с тыла», тем самым создав «большой котёл оперативной группировки войск».
«Если падёт Славянско-Краматорская группировка, фронт разрезается на две части», — цитирует эксперта РИА Новости.
Падение фронта при этом переведёт позиционные бои в «мобильную оборону». При таком сценарии Украина рискует начать терять большие территории, считает Стариков.
Глава подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин ранее предупредил, что российская армия сможет продвинуться в центральную часть Украины после взятия Часова Яра.