Отставной полковник СБУ: разгром ВСУ в Часовом Яре разрежет фронт надвое

Разгром группировки украинских войск в районе Часова Яра может привести к «разрезанию» фронта армией России, считает отставной полковник СБУ Олег Стариков.

В своём блоге он отметил, что речь может идти об «отрезании востока Харьковской области» российскими силами. В таком случае они смогут «зайти с тыла», тем самым создав «большой котёл оперативной группировки войск».

«Если падёт Славянско-Краматорская группировка, фронт разрезается на две части», — цитирует эксперта РИА Новости.

Падение фронта при этом переведёт позиционные бои в «мобильную оборону». При таком сценарии Украина рискует начать терять большие территории, считает Стариков.

Глава подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин ранее предупредил, что российская армия сможет продвинуться в центральную часть Украины после взятия Часова Яра.