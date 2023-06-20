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Роналду первым среди футболистов провёл 200 матчей в составе национальной сборной

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Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжает ставить новые рекорды.
Роналду первым среди футболистов провёл 200 матчей в составе национальной сборной
  • Gettyimages.ru

38-летний форвард вышел в стартовом составе сборной Португалии в матче квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года с Исландией. Таким образом, эта игра стала для него 200-й за национальную сборную. Роналду — первый игрок в истории, который смог достичь такой отметки.

На втором месте в списке рекордсменов находится Бадер аль-Мутава из Кувейта, который 196 раз выходил на поле в составе своей сборной.

Игра группы J проходит на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике.

Ранее Роналду заявил, что игра в лиге Саудовской Аравии не влияет на его позиции в сборной Португалии.

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