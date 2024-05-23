ГУ МЧС Курганской области: число подтопленных дачных домов снизилось до 130

В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 130, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что остаются подтопленными также 3700 дачных домов, четыре низководных моста и десять участков автомобильных дорог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, что по вопросу ликвидации последствий паводка будет в контакте с властями региона.

Кроме того, Путин поручил организовать летний отдых для детей из зон затопления.