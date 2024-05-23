Путин — о ликвидации последствий паводка в Курганской области: будем в контакте

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, что по вопросу ликвидации последствий паводка будет в контакте с властями региона.

«Как я уже говорил многократно, нужно оценивать быстрее ущерб, восстанавливать там, где нужно, жилой фонд и инфраструктуру» — сказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что при необходимости будут приниматься оперативные решения.

Ранее сообщалось, что Путин проводит встречу с главой Курганской области Шумковым.

Также Путин провёл встречу с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым в режиме видеоконференции.