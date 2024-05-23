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РИА Новости: сожительница Иванова переоформила машины на других владельцев

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Сожительница замминистра обороны Тимура Иванова, подозреваемого во взяточничестве, переоформила свои автомобили Mercedes и MINI Cooper на других владельцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые базы данных.
РИА Новости: сожительница Иванова переоформила машины на других владельцев
  • РИА Новости

Речь идёт о машинах MINI Cooper S и Mercedes-Benz CLS 2021, пишет агентство. По данным ГИБДД, Мария Китаева владела первым автомобилем более 20 лет. 18 мая у машины появился новый собственник, а страховой полис уже оформлен на другого человека, о чём говорят данные сервиса Avtoface.

У второй иномарки новый владелец значится с 14 мая, сообщает агентство.

Замминистра обороны и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.

25 апреля суд отправил под стражу третьего фигуранта — Александра Фомина. По данным следствия, он имеет связи среди «руководства предприятий Минобороны и коммерческих структур».

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