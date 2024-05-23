Посол Палестины: из-за решения стран ЕС Израиль находится на пути к изоляции

Палестина не ожидает, что решения стран ЕС признать её положительно повлияют на израильскую позицию, но считает, что Израиль находится на пути к изоляции.

Такое мнение, как информирует РИА Новости, выразил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

«Мы не ожидаем никакого положительного влияния на израильскую позицию. Скорее, Израиль продолжает сейчас на международном уровне направляться в тотальную изоляцию», — отметил дипломат.

Также Шафи назвал признание Палестины рядом стран важным шагом.

При этом израильский посол в ФРГ Рон Просор заявил, что Израиль не забудет и не простит страны, которые признали Палестину после прошлогоднего нападения ХАМАС.