Посол Израиля в ФРГ Просор: странам, признавшим Палестину, прощения не будет

Израильский посол в ФРГ Рон Просор заявил изданию Table.Briefings, что Израиль не забудет и не простит страны, которые признали Палестину после прошлогоднего нападения ХАМАС.

По его словам, эти страны «дают террористам попутный ветер».

«Во время следующей резни на их руках будет кровь невинных людей. Мы не забудем этого и не простим этим государствам», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти США считают наилучшим вариантом выхода из палестино-израильского конфликта двухгосударственное решение.

При этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху раскритиковал признание Палестины со стороны Ирландии, Испании и Норвегии.