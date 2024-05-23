Посол Израиля в ФРГ Просор: странам, признавшим Палестину, прощения не будет
По его словам, эти страны «дают террористам попутный ветер».
«Во время следующей резни на их руках будет кровь невинных людей. Мы не забудем этого и не простим этим государствам», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее сообщалось, что власти США считают наилучшим вариантом выхода из палестино-израильского конфликта двухгосударственное решение.
При этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху раскритиковал признание Палестины со стороны Ирландии, Испании и Норвегии.