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США выступают за двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта

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Власти США считают наилучшим вариантом выхода из палестино-израильского конфликта двухгосударственное решение.
США выступают за двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта
  • AP

Об этом сообщил на брифинге помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

Власти США также выступают за то, чтобы Израилю при образовании полноценного палестинского государства предоставили гарантии безопасности, а арабскому населению «достойное будущее».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что мир может столкнуться с новыми конфликтами, если не будет остановлена агрессия Израиля в секторе Газа.

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