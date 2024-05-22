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Нетаньяху отверг признание палестинской государственности европейскими странами

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху раскритиковал признание Палестины со стороны Ирландии, Испании и Норвегии.
Нетаньяху отверг признание палестинской государственности европейскими странами
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Израильский политик считает, что признание Палестины станет «вознаграждением за террор». Нетаньяху подчеркнул, что его страна не будет терпеть создание такого государства рядом с собой.

«Этому злу нельзя предоставлять государство», — сказал премьер-министр.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT объяснил, почему ряд стран Европы признал Палестину в качестве государства.

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