Посол Палестины в Вене Шафи назвал признание Палестины рядом стран важным шагом

Каждое новое признание Палестины приближает её на шаг ближе к реализации решения о двух государствах.

Об этом заявил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

«В любом случае — не важно, идёт ли речь о большом или о маленьком государстве, которое готово признать Палестину — это приближает нас на шаг ближе к реализации решения о создании двух государств», — цитирует дипломата РИА Новости.

При этом израильский посол в ФРГ Рон Просор заявил, что Израиль не забудет и не простит страны, которые признали Палестину после прошлогоднего нападения ХАМАС.

Ранее большинство союзников США воздержались при голосовании по резолюции по Палестине.