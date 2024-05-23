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Норвегия введёт дополнительные ограничения на въезд для туристов из России

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Правительство Норвегии решило ввести дополнительные ограничения на въезд для граждан России, которые едут в страну с целью туризма.
Норвегия введёт дополнительные ограничения на въезд для туристов из России
  • Gettyimages.ru
  • © miroslav110

Как отмечается на сайте норвежского правительства, новые правила начнут действовать с 29 мая. 

«Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы», — говорится в заявлении. 

Ограничения затронут также тех, у кого есть шенгенская виза от других стран соглашения. Власти Норвегии могут сделать исключение для российских граждан, которые едут с целью работы или учёбы, а также в гости к проживающим в стране родственникам. 

Ранее в МИД Чехии предложили бессрочно продлить запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

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