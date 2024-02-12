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В МИД Чехии предложили бессрочно запретить выдачу виз россиянам и белорусам

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В Министерстве иностранных дел Чехии выступили с инициативой бессрочно продлить действие запрета на выдачу виз и разрешений на проживание в стране гражданам России и Белоруссии.
В МИД Чехии предложили бессрочно запретить выдачу виз россиянам и белорусам
  • Gettyimages.ru
  • © PytyCzech

Об этом информирует агентство ЧТК.

Как напомнили в министерстве, действующий в настоящее время запрет был введён после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года и будет продолжаться до 31 марта 2024 года.

«При этом дипведомство предложило выдать новое распоряжение о запрете на выдачу виз и разрешений на проживание для граждан России и Белоруссии без ограничения срока его действия», — говорится в публикации.

В МИД уточнили, что инициатива не касается выдачи виз по гуманитарным причинам.

В октябре 2022 года глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что россиянам с туристическими шенгенскими визами с 25 октября будет запрещён въезд в Чехию.

По его словам, прежде всего запрет коснётся россиян, прибывающих в международный аэропорт в Праге.

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