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Глава МИД Чехии заявил, что россиянам будет запрещён въезд в республику с 25 октября

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Россиянам с туристическими шенгенскими визами с 25 октября будет запрещён въезд в Чехию, заявил глава МИД республики Ян Липавский.
Глава МИД Чехии заявил, что россиянам будет запрещён въезд в республику с 25 октября
  • AP

«С 25 октября мы вводим меры в отношении граждан России, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, (участия в мероприятиях. — RT) культуры и спорта. Им будет запрещён въезд в Чехию», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, прежде всего запрет коснётся россиян, прибывающих в международный аэропорт в Праге.

Правительство Финляндии ранее одобрило закрытие границы для российских туристов с пятницы, 30 сентября. При этом данное решение не затрагивает граждан, въезжающих в страну по гуманитарным причинам.

До этого вступило в силу решение властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

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