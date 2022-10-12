Глава МИД Чехии заявил, что россиянам будет запрещён въезд в республику с 25 октября

Россиянам с туристическими шенгенскими визами с 25 октября будет запрещён въезд в Чехию, заявил глава МИД республики Ян Липавский.

«С 25 октября мы вводим меры в отношении граждан России, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, (участия в мероприятиях. — RT) культуры и спорта. Им будет запрещён въезд в Чехию», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, прежде всего запрет коснётся россиян, прибывающих в международный аэропорт в Праге.

Правительство Финляндии ранее одобрило закрытие границы для российских туристов с пятницы, 30 сентября. При этом данное решение не затрагивает граждан, въезжающих в страну по гуманитарным причинам.

До этого вступило в силу решение властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.