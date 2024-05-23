МИД: Россия примет контрмеры в случае отмены в Японии статьи об отказе от ВС
- globallookpress.com
Об этом рассказала директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьёва.
Дипломат отметила, что Япония пытается пересмотреть положения послевоенной Конституции.
«Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России. В ответ будем вынуждены принимать контрмеры по укреплению национальной обороноспособности», — сказала Воробьёва в интервью РИА Новости.
Она также подчеркнула, что основной закон — это сугубо внутреннее дело страны, окончательный выбор должен сделать японский народ на референдуме.
Ранее российский посол в Японии Николай Ноздрев заявил, что Москва следит за интенсификацией японо-американских действий у границ России и предупреждает Токио об ответных мерах в случае угроз.