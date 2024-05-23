МИД: Россия примет контрмеры в случае отмены в Японии статьи об отказе от ВС

Москва будет вынуждена принять контрмеры, если японские власти отменят ст. 9 Конституции, которая предполагает отказ от войны и применения вооружённых сил как средства разрешения международных конфликтов.

Об этом рассказала директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьёва.

Дипломат отметила, что Япония пытается пересмотреть положения послевоенной Конституции.

«Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России. В ответ будем вынуждены принимать контрмеры по укреплению национальной обороноспособности», — сказала Воробьёва в интервью РИА Новости.

Она также подчеркнула, что основной закон — это сугубо внутреннее дело страны, окончательный выбор должен сделать японский народ на референдуме.

Ранее российский посол в Японии Николай Ноздрев заявил, что Москва следит за интенсификацией японо-американских действий у границ России и предупреждает Токио об ответных мерах в случае угроз.