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МИД: Россия примет контрмеры в случае отмены в Японии статьи об отказе от ВС

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Москва будет вынуждена принять контрмеры, если японские власти отменят ст. 9 Конституции, которая предполагает отказ от войны и применения вооружённых сил как средства разрешения международных конфликтов.
МИД: Россия примет контрмеры в случае отмены в Японии статьи об отказе от ВС
  • globallookpress.com

Об этом рассказала директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьёва.

Дипломат отметила, что Япония пытается пересмотреть положения послевоенной Конституции. 

«Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России. В ответ будем вынуждены принимать контрмеры по укреплению национальной обороноспособности», — сказала Воробьёва в интервью РИА Новости.

Она также подчеркнула, что основной закон — это сугубо внутреннее дело страны, окончательный выбор должен сделать японский народ на референдуме. 

Ранее российский посол в Японии Николай Ноздрев заявил, что Москва следит за интенсификацией японо-американских действий у границ России и предупреждает Токио об ответных мерах в случае угроз. 

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