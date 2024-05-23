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В течение прошедшей ночи: над Белгородской областью сбиты 35 снарядов РСЗО и три БПЛА

МО РФ: средства ПВО сбили над Белгородской областью 35 снарядов РСЗО и три БПЛА

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Роман Шимаев
Киевский режим в течение ночи использовал для атак на Белгородскую область три реактивных снаряда РСЗО «Ольха», 32 реактивных снаряда РСЗО Vampire и три БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Как ранее заявлял губернатор региона Вячеслав Гладков, над Белгородом сработала система ПВО, которая сбила воздушные цели на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших нет.
В течение прошедшей ночи: над Белгородской областью сбиты 35 снарядов РСЗО и три БПЛА
  • РИА Новости
  • © Антон Вергун
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  • 23 мая 2024

    Над селом Красный Восток (Белгородская область) сбит БПЛА самолётного типа. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате падения дрона с последующей детонацией разрушен второй этаж частного жилого домовладения.

    «К большому горю, есть погибшая — под завалами обнаружено тело женщины. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей», — добавил он.

  • Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что ВС РФ нанесли удар по украинским диверсионно-разведывательным группам на Херсонском направлении, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста, а также по местам дислокации и складам снарядов ВСУ в Александровке (Николаевская область).

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен после поездки в Киев стал сторонником снятия запрета на удары американским оружием по России, пишет New York Times со ссылкой на источники. 

    Отмечается, что позиция Блинкена изменилась из-за разрушительных для киевского режима результатов наступления ВС РФ в Харьковской области.

  • Расчёт ЗРК «Стрела-10» морской пехоты Северного флота уничтожил беспилотник противника на Херсонском направлении.

    Также на russian.rt.com Расчёт ЗРК «Стрела-10» уничтожил БПЛА ВСУ на Херсонском направлении

  • Военкор RT Халед аль-Джаббури побывал в Белгороде и показал, какие меры безопасности принимают местные власти для защиты жителей от украинских обстрелов.

    Также на russian.rt.com Какие меры принимают в Белгороде для защиты от обстрелов ВСУ

  • По данным Минобороны РФ, киевский режим в течение ночи использовал для атак на Белгородскую область три реактивных снаряда РСЗО «Ольха», 32 реактивных снаряда РСЗО Vampire и три БПЛА.

  • Утром 23 мая над Белгородом сработала система ПВО, которая сбила несколько воздушных целей на подлёте к городу.

    Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным, пострадавших нет.

    Также он рассказал, что в Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждена хозпостройка в одном детском лагере и поле стадиона в другом. Также на площади 50 кв. м загорелась сухая трава.

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