В течение прошедшей ночи: над Белгородской областью сбиты 35 снарядов РСЗО и три БПЛА

МО РФ: средства ПВО сбили над Белгородской областью 35 снарядов РСЗО и три БПЛА

Киевский режим в течение ночи использовал для атак на Белгородскую область три реактивных снаряда РСЗО «Ольха», 32 реактивных снаряда РСЗО Vampire и три БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Как ранее заявлял губернатор региона Вячеслав Гладков, над Белгородом сработала система ПВО, которая сбила воздушные цели на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших нет.