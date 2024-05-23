Ночью над Белгородской областью уничтожили 35 снарядов РСЗО Vampire и «Ольха»
- РИА Новости
Об этом сообщает российское Министерство обороны.
Также ВСУ попытались атаковать Белгородскую область беспилотниками, пишет ведомство.
«Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО «Ольха», 32 реактивных снаряда РСЗО Vampire и три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — заявило Минобороны.
Рано утром 23 мая РИА Новости сообщило, что серия из нескольких десятков взрывов прогремела в центре Белгорода.
Губернатор Вячеслав Гладков позднее сообщил, что два детских лагеря в Белгороде получили повреждения в результате атаки ВСУ.