Ночью над Белгородской областью уничтожили 35 снарядов РСЗО Vampire и «Ольха»

Киевский режим минувшей ночью попытался нанести удары по Белгородской области из РСЗО Vampire и «Ольха», силы ПВО России уничтожили над регионом 35 реактивных снарядов.

Об этом сообщает российское Министерство обороны.

Также ВСУ попытались атаковать Белгородскую область беспилотниками, пишет ведомство.

«Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО «Ольха», 32 реактивных снаряда РСЗО Vampire и три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — заявило Минобороны.

Рано утром 23 мая РИА Новости сообщило, что серия из нескольких десятков взрывов прогремела в центре Белгорода.

Губернатор Вячеслав Гладков позднее сообщил, что два детских лагеря в Белгороде получили повреждения в результате атаки ВСУ.