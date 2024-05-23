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Ночью над Белгородской областью уничтожили 35 снарядов РСЗО Vampire и «Ольха»

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Киевский режим минувшей ночью попытался нанести удары по Белгородской области из РСЗО Vampire и «Ольха», силы ПВО России уничтожили над регионом 35 реактивных снарядов.
Ночью над Белгородской областью уничтожили 35 снарядов РСЗО Vampire и «Ольха»
  • РИА Новости

Об этом сообщает российское Министерство обороны.

Также ВСУ попытались атаковать Белгородскую область беспилотниками, пишет ведомство.

«Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО «Ольха», 32 реактивных снаряда РСЗО Vampire и три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — заявило Минобороны.

Рано утром 23 мая РИА Новости сообщило, что серия из нескольких десятков взрывов прогремела в центре Белгорода.

Губернатор Вячеслав Гладков позднее сообщил, что два детских лагеря в Белгороде получили повреждения в результате атаки ВСУ.

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