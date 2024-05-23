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Два детских лагеря в Белгороде повреждены в результате атаки ВСУ

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Два детских лагеря в Белгороде получили повреждения в результате атаки ВСУ.

Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Отмечается, что в одном из лагерей была повреждена хозпостройка, во втором — поле на стадионе. Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 кв. м.

Кроме того, по словам Гладкова, в селе Таврово в трёх частных жилых домовладениях были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также на территории двух частных жилых домовладений осколками были посечены кровли гаражей и один автомобиль.

Гладков добавил, что в посёлке Дубовое была пробита кровля одного частного жилого домовладения.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.

Позже в РИА Новости заявили, что в центре Белгорода прогремела серия из нескольких десятков взрывов.

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