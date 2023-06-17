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Колодин: футболисты «Динамо» в сезоне-2023/24 будут играть более уверенно

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Бывший защитник сборной России по футболу Денис Колодин считает, что игроки московского «Динамо» в следующем сезоне будут действовать более убедительно.

«Думаю, что в грядущем сезоне ребята наберутся опыта и будут играть как уверенные мастера, взрослые мужчины», — цитирует Колодина Metaratings.

По его словам, у «Динамо» второй год подряд на поле выходит молодой состав.

«В сезоне-2022/23 другие команды серьёзно на них настраивались, успели раскусить сильные стороны игроков — именно поэтому «Динамо» было тяжело», — добавил Колодин.

«Динамо» по итогам прошедшего сезона чемпионата России заняло девятое месте в турнирной таблице.

Ранее известный английский тренер Гарри Реднапп заявил, что никогда не слышал о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне, которым интересовался «Челси».



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