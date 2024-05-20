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Военкор Прокудин показал кадры уничтожения техники ВСУ пилотами FPV-дронов

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Военкор RT Филипп Прокудин показал кадры уничтожения техники и позиций ВС Украины пилотами FPV-дронов 1-й Славянской бригады.

Он сообщил, что поражение немецких боевых машин пехоты Marder — одно из самых красивых в копилке бригады.

«БМП мощно взорвалась после ударов «птичек». Бойцы считают, что там могло быть большое количество боекомплекта», — рассказал Прокудин.

Как рассказал инструктор с позывным Золотой, бригада работает на Донецком направлении и этот участок сильно наполнен РЭБ. Российским военным приходится адаптироваться, менять частоты, искать новые места отхода и пролёта.

16 мая бойцы ВС России показали военному корреспонденту RT Александру Симонову работу собственной мастерской по производству беспилотников.

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