Военкор Прокудин показал кадры уничтожения техники ВСУ пилотами FPV-дронов
Он сообщил, что поражение немецких боевых машин пехоты Marder — одно из самых красивых в копилке бригады.
«БМП мощно взорвалась после ударов «птичек». Бойцы считают, что там могло быть большое количество боекомплекта», — рассказал Прокудин.
Как рассказал инструктор с позывным Золотой, бригада работает на Донецком направлении и этот участок сильно наполнен РЭБ. Российским военным приходится адаптироваться, менять частоты, искать новые места отхода и пролёта.
16 мая бойцы ВС России показали военному корреспонденту RT Александру Симонову работу собственной мастерской по производству беспилотников.