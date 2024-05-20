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МИД: Россия рассчитывает на участие Казахстана в мероприятии для партнёров БРИКС

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Россия рассчитывает на участие Казахстана в мероприятии для государств — партнёров БРИКС, которое будет проходить в рамках предстоящего саммита в Казани.
МИД: Россия рассчитывает на участие Казахстана в мероприятии для партнёров БРИКС
  • РИА Новости

С заявлением об этом в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы рассчитываем на то, что Казахстан ответит позитивно на наше приглашение принять участие в мероприятии для стран-партнёров», — цитирует Лаврова ТАСС.

Накануне министр иностранных дел России прибыл в Астану для участия в заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества.

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