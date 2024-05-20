МИД: Россия рассчитывает на участие Казахстана в мероприятии для партнёров БРИКС
- РИА Новости
С заявлением об этом в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы рассчитываем на то, что Казахстан ответит позитивно на наше приглашение принять участие в мероприятии для стран-партнёров», — цитирует Лаврова ТАСС.
Накануне министр иностранных дел России прибыл в Астану для участия в заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества.