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Ван И на встрече с Лавровым: Пекин и Москва должны наращивать взаимную поддержку

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Глава МИД Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на саммите ШОС в Астане подчеркнул, что Пекин и Москва должны продолжать наращивать взаимную поддержку и укреплять основу сотрудничества.
Ван И на встрече с Лавровым: Пекин и Москва должны наращивать взаимную поддержку
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

Также Ван И отметил, что странам следует поддерживать безопасность и стабильность «на общей периферии Китая и России». 

Газета The New York Times отметила, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина показала Западу непоколебимую поддержку Москвы со стороны Пекина.

Аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери, со своей стороны, заявил, что объятия Путина и председателя КНР — это кошмар для США.

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