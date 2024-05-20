Ван И на встрече с Лавровым: Пекин и Москва должны наращивать взаимную поддержку

Глава МИД Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на саммите ШОС в Астане подчеркнул, что Пекин и Москва должны продолжать наращивать взаимную поддержку и укреплять основу сотрудничества.

AP

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Также Ван И отметил, что странам следует поддерживать безопасность и стабильность «на общей периферии Китая и России». Газета The New York Times отметила, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина показала Западу непоколебимую поддержку Москвы со стороны Пекина. Аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери, со своей стороны, заявил, что объятия Путина и председателя КНР — это кошмар для США.