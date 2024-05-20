Шеф Пентагона пообещал стабильные поставки оружия на Украину «неделя за неделей»
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С таким утверждением выступил глава Министерства обороны США Ллойд Остин, открывая заседание западной контактной группы по координации поставок оружия Украине.
Он отметил, что благодаря принятию дополнительных ассигнований в Вашингтоне продолжат одобрять значительные пакеты военной помощи Украине.
«Вы будете видеть стабильный поток американской помощи Украине неделя за неделей», — приводит слова Остина ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВСУ впервые применили американские снаряды GLSDB для обстрела мирных жителей ДНР.