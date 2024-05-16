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ВСУ впервые применили американские снаряды GLSDB для обстрела мирных жителей ДНР

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Украинские войска впервые обстреляли мирных жителей Донецкой Народной Республики с применением управляемых реактивных снарядов GLSDB производства США. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
ВСУ впервые применили американские снаряды GLSDB для обстрела мирных жителей ДНР
  • РИА Новости

Согласно опубликованному им в личном Telegram-канале сообщению, в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины повреждения получили три жилых домостроения в Червоногвардейском районе Макеевки.

«Впервые при обстреле гражданской инфраструктуры противник применил бомбу малого диаметра наземного базирования GLSDB производства США, выпускаемую из установок М142 HIMARS и M-270», — сообщил Пушилин.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ остановки в Донецке погиб мирный житель, ещё двое получили ранения.

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