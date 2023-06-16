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Реднапп заявил, что никогда не слышал про Захаряна

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Известный английский тренер Гарри Реднапп заявил, что никогда не слышал о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне, которым интересовался «Челси».
Реднапп заявил, что никогда не слышал про Захаряна
  • Gettyimages.ru

«Ничего не знаю про него, впервые слышу. За кого он играет? За «Динамо»? Сложно что-то говорить, я не знаю такого игрока. Он хорош? Затрудняюсь ответить, честно», — цитирует Реднаппа «РБ Спорт».

«Челси» в летнее трансферное окно был готов приобрести Захаряна. Однако трансфер осуществить не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.

В прошедшем сезоне россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Ранее Фёдор Смолов объяснил спад в игре одноклубника Арсена Захаряна в сезоне-2022/23.

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