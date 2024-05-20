Занко: 300 тысяч волонтёров задействуют в мероприятиях к 80-летию Победы

Депутат Государственной думы Ольга Занко сообщила RT, что направленные ею предложения были поддержаны и включены в план 80-летия Победы. Кроме того, по словам парламентария, планируется задействовать не менее 300 тыс. волонтёров для помощи в организации мероприятий плана, в том числе за рубежом.

В частности, речь идёт о мероприятиях Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», среди которых помощь ветеранам, акции «Георгиевская лента», «Свеча памяти», волонтёрское сопровождение парадов Победы и «Бессмертного полка» и другие.

Теперь организация наряду с органами власти станет соисполнителем в их реализации, объяснила собеседница RT.

«Мы планируем задействовать не менее 300 тыс. волонтёров для помощи в организации мероприятий плана, в том числе за рубежом. Также в организации юбилея Победы будут помогать и другие некоммерческие организации. Это ещё раз подтверждает, что некоммерческий сектор в России зарекомендовал себя как надёжный партнёр и опора государства, в том числе в проведении масштабных патриотических мероприятий»‎, — рассказала она.

Также планом предусмотрены торжественные мероприятия при участии представителей иностранных государств и памятно-мемориальные мероприятия, посвящённые решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной.

Особое внимание будет уделено увековечению памяти воинов, погибших в годы войны. Всего планируется провести более 170 основных мероприятий.

Ранее Занко рассказала в беседе с RT, как правильно носить георгиевскую ленту.