RT в Telegram
Подпишись

Занко: 300 тысяч волонтёров задействуют в мероприятиях к 80-летию Победы

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Государственной думы Ольга Занко сообщила RT, что направленные ею предложения были поддержаны и включены в план 80-летия Победы. Кроме того, по словам парламентария, планируется задействовать не менее 300 тыс. волонтёров для помощи в организации мероприятий плана, в том числе за рубежом.
Занко: 300 тысяч волонтёров задействуют в мероприятиях к 80-летию Победы
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

В частности, речь идёт о мероприятиях Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», среди которых помощь ветеранам, акции «Георгиевская лента», «Свеча памяти», волонтёрское сопровождение парадов Победы и «Бессмертного полка» и другие.

Теперь организация наряду с органами власти станет соисполнителем в их реализации, объяснила собеседница RT. 

«Мы планируем задействовать не менее 300 тыс. волонтёров для помощи в организации мероприятий плана, в том числе за рубежом. Также в организации юбилея Победы будут помогать и другие некоммерческие организации. Это ещё раз подтверждает, что некоммерческий сектор в России зарекомендовал себя как надёжный партнёр и опора государства, в том числе в проведении масштабных патриотических мероприятий»‎,рассказала она.

Также планом предусмотрены торжественные мероприятия при участии представителей иностранных государств и памятно-мемориальные мероприятия, посвящённые решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной.

Особое внимание будет уделено увековечению памяти воинов, погибших в годы войны. Всего планируется провести более 170 основных мероприятий.

Ранее Занко рассказала в беседе с RT, как правильно носить георгиевскую ленту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить