Занко: 300 тысяч волонтёров задействуют в мероприятиях к 80-летию Победы
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В частности, речь идёт о мероприятиях Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», среди которых помощь ветеранам, акции «Георгиевская лента», «Свеча памяти», волонтёрское сопровождение парадов Победы и «Бессмертного полка» и другие.
Теперь организация наряду с органами власти станет соисполнителем в их реализации, объяснила собеседница RT.
«Мы планируем задействовать не менее 300 тыс. волонтёров для помощи в организации мероприятий плана, в том числе за рубежом. Также в организации юбилея Победы будут помогать и другие некоммерческие организации. Это ещё раз подтверждает, что некоммерческий сектор в России зарекомендовал себя как надёжный партнёр и опора государства, в том числе в проведении масштабных патриотических мероприятий», — рассказала она.
Также планом предусмотрены торжественные мероприятия при участии представителей иностранных государств и памятно-мемориальные мероприятия, посвящённые решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной.
Особое внимание будет уделено увековечению памяти воинов, погибших в годы войны. Всего планируется провести более 170 основных мероприятий.
Ранее Занко рассказала в беседе с RT, как правильно носить георгиевскую ленту.