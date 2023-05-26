Динияр Билялетдинов: Дзюба однозначно наиграл на новый контракт с «Локо»

Бывший полузащитник английского «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о подписании нового контракта с Артёмом Дзюбой.

«Дзюба однозначно наиграл себе на новый контракт. Артём весной много забил, много отдал, всё по делу», — цитирует экс-игрока железнодорожников «Чемпионат».

Вместе с тем он подчеркнул, что Дмитрий Баринов «тем более заслужил себе контракт».

«Ему стоит уже забывать про Европу и спокойно концентрироваться на игре за «Локомотив», — добавил Билялетдинов.

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24.

Нападающий в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Ранее тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о работе с Дзюбой.