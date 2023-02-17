Ловчев оценил шансы «Спартака» догнать «Зенит» в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, что красно-белые способны догнать «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Наверное, сегодняшний «Спартак» сможет навязать «Зениту» борьбу за чемпионство. Видно, что при Абаскале команда стала получше играть в обороне. И заметно, что молодые футболисты растут. И это уже складывается в некую команду», — цитирует Ловчева РИА Новости.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В июне 2022 года 33-летний испанец возглавил красно-белых после отставки итальянского специалиста Паоло Ваноли.

Ранее Ловчев поделился мнением о перспективах нападающего Сергея Пиняева в «Локомотиве».