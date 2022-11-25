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Президент РПЛ предложил арбитрам давать интервью после матчей

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев предположил арбитрам давать интервью после матчей.
Президент РПЛ предложил арбитрам давать интервью после матчей
  • Gettyimages.ru
  • © Reinhard Krull / EyeEm

«Игроки проходят через микст-зону, пусть арбитры тоже дают комментарии каждую игру. Я бы ещё и в перерыве сделал, но это чересчур. Насколько я знаю, запретов на комментарии и никаких регламентирующих документов нет. Не знаю, на что сейчас ссылаются арбитры. Я начал выяснять и не нашёл пункта, который запрещает рефери давать комментарии. Наверное, они получают какие-то инструкции», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

По словам президента РПЛ, у Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) нет запрета на интервью судей после матчей.

«Есть общемировая практика, что это не принято по определённым причинам: эмоции, сгоряча, ещё не получена оценка. Можно понять причину, почему арбитры не хотят давать комментарии. Если смотреть на ту ситуацию, в которой мы оказались, если мы хотим это сделать, не в первую очередь нам надо смотреть на ФИФА и УЕФА. Россия оказалась в ситуации, где руки развязаны, мы можем действовать активнее. Для них мы сейчас на последнем месте», — сказал он.

Ранее Алаев поделился мнением о возможном выходе Российского футбольного союза из состава УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

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