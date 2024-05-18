ВСУ обстреляли посёлок Красное в Белгородской области, повреждена линия ЛЭП

Линия электропередачи получила повреждения в результате обстрела Вооружёнными силами Украины посёлка Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, без света частично остаются жители населённых пунктов Красное, Мухин, Панков и Первомайский. На месте работают оперативные службы.

«Никто из мирных жителей не пострадал», — написал Гладков в личном Telegram-канале.

Помимо этого, губернатор сообщил о повреждениях на территории сельскохозяйственного предприятия. Там пробиты кровли и посечены фасады и стены в мастерских, повреждены оборудование, сельскохозяйственная техника и грузовое авто.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью сбили украинский беспилотный летательный аппарат.