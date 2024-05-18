ВСУ обстреляли посёлок Красное в Белгородской области, повреждена линия ЛЭП
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По его словам, без света частично остаются жители населённых пунктов Красное, Мухин, Панков и Первомайский. На месте работают оперативные службы.
«Никто из мирных жителей не пострадал», — написал Гладков в личном Telegram-канале.
Помимо этого, губернатор сообщил о повреждениях на территории сельскохозяйственного предприятия. Там пробиты кровли и посечены фасады и стены в мастерских, повреждены оборудование, сельскохозяйственная техника и грузовое авто.
Ранее сообщалось, что над Белгородской областью сбили украинский беспилотный летательный аппарат.